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تعليم

النفايات الطبية.. ابتكار وحدة تعقيم للتخلص من الشبح الفيروسي

السبت 02/مايو/2020 - 02:01 م
النفايات الطبية
النفايات الطبية
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نهلة الشربيني
النفايات الطبية شبح فيروسي يطارد البيئة، وخاصة في وقتنا الحالي لما تحمله من أمراض وأوبئة سريعة الانتشار، لذا يسعى المبتكرين يوما لإيجاد أسلم الطرق للتخلص منها ومواجهة هذه الأضرار التي تسببها النفايات الطبية، وذلك من خلال مشروع إنتاج وحدات التعقيم في مصر.



وقال المخترع هشام نصار، لموقع "صدى البلد"، إن النفايات هي واحدة من المشكلات التي لا يمكن التخلص منها بدفنها فقط لأنها قد تسبب ضرر للتربة، مشيرا إلى أن إعادة تطهيره هذه النفايات يحتاج لوقت كبير، ومن هذا المنطلق عمل على ابتكار وحدة لتعقيم وفرم متكامل للنفايات الطبية، باستخدام الأوزون والبلازما وعدة مواد محلية مصرية.

وأضاف "نصار" أنه عمل على تطوير مشروعه ليتمكن من إعادة تدوير مخلفات مياه المصانع، لكي يتم استخدامها في الري ورش الأشجار مستخدمين غاز الأوزون والذي يستخدم في العديد من الاختراعات التي تخدم الإنسانية.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع خدمة الصناعة المحلية بشكل كبير وخاصة في حالة عدم وجود منافس محلي لإنتاج هذه الوحدات للتعقيم في مصر.
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