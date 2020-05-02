كيف استعدت الشباب والرياضة لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد؟.. فيديو

قال كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن مجمع الصالات بمدينة السادس من أكتوبر، يعد من أهم المنشآت الرياضية التى من المقرر أن تستضيف بطولة العالم كأس العالم لكرة اليد عام 2021.





وأوضح مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عبر تقرير خاص أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي فى بعض المنشآت الرياضية فى مدينة السادس من أكتوبر كانت برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وكانت هناك إشادة من وزير الشباب والرياضة بما تم إنجازه فى هذا المشروع.





وأشار مراسل اكسترا نيوز، إلى أنه من المقرر أن تنتهى أعمال الإنشاءات فى مدينة السادس من أكتوبر ويكون المشروع جاهزا بحلول أكتوبر المقبل من العام الجاري.





ولفت إلى أن مجمع الصالات بمدينة السادس من أكتوبر واحد من بين أربع صالات ستستضيف بطولة العالم لكرة اليد والتى من المقرر أن تستضيفها مصر ويشارك فيها 32 منتخبا من جميع دول العالم .





وتابع كريم رجب، أن بطولة العالم كأس العالم لكرة اليد من المقرر أن تستضيفها مجمع الصالات بمدينة السادس من أكتوبر، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، صالة برج العرب ، لافتا إلى وزير الشباب والرياضة أكد خلال جولته أن أعمال الإنشاء وصلت نحو 77 % وخلال غضون شهرين سيكون مجمع الصالات بمدينة السادس من أكتوبر قد تم تجهيزه بالكامل.



