قصة كفاح ونجاح.. ندوة أون لاين بكلية الفنون التطبيقية بحلوان

استمرارا للمبادرة التى أطلقها قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان "معاك لسوق العمل.. من البيت" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، نظم للقسم ندوة اون لاين بعنوان" قصة كفاح ونجاح " للتعرف على المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.





حاضر فى الندوة ، سحر سيد رئيس شركة clip line للدعاية والإعلان لنقل خبرتها الكبيرة حيث أنها درست ونهلت العلم والفن من دراستها بقسم الإعلان، وتمكنت من أن تكون لنفسها كيان مستقل، وسردت تاريخها لنقل الخبرة للطلاب، وتمثلت استفادة الطلاب من هذه الندوة أن التقدم يأتي بالعلم والاصرار للحصول على مراكز متقدمة في سوق العمل .



