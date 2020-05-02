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تعليم

قصة كفاح ونجاح.. ندوة أون لاين بكلية الفنون التطبيقية بحلوان

السبت 02/مايو/2020 - 04:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصره
استمرارا  للمبادرة التى أطلقها قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان  "معاك لسوق العمل.. من البيت" وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية،  نظم للقسم  ندوة اون لاين بعنوان"  قصة  كفاح  ونجاح " للتعرف على المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

حاضر فى الندوة ، سحر سيد رئيس شركة clip line للدعاية والإعلان لنقل خبرتها الكبيرة حيث أنها درست ونهلت العلم والفن من دراستها بقسم الإعلان، وتمكنت من أن تكون لنفسها كيان مستقل، وسردت تاريخها لنقل الخبرة للطلاب، وتمثلت استفادة الطلاب من هذه الندوة أن التقدم يأتي بالعلم والاصرار للحصول على مراكز متقدمة في سوق العمل .

ويهدف قسم الإعلان بهذه المبادرة التي يشرف عليها الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الاعلان، والدكتورة عطيات الجابري الأستاذ بالقسم، إلى  تأهيل الطلاب  لسوق العمل وربطهم بمجريات التصميم و الصناعة في تخصصات تصميم الإعلان المختلفة ، بجانب تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح لتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطة بالمهارة والموهبة والإبداع والعمل الدؤوب.
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