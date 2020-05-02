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مرأة

مشروب رمضاني .. طريقة عمل السوبيا

السبت 02/مايو/2020 - 06:31 م
سوبيا
سوبيا
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آلاء حسن
لا غنى عن المشروبات الباردة في رمضان لتعويض نقص المياة والشعور بالانتعاش بعد فترة الصيام، واليكم مشروب السوبيا الرمضاني وطريقة تحضيرة في المنزل .


المقادير:
4 أكواب من الحليب.
7 ملاعق كبيرة من السكر.
نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.
نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند.

الطريقة:

- نحضر الخلاط الكهربائى ونضع به الحليب وجوزة الهند.

- يضاف إليهم السكر ويتم خفق المكونات جيدًا.

- نضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يصبح باردا.

- يصب بالأكواب ويقدم بالهناء والشفاء.
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