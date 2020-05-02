مشروب رمضاني .. طريقة عمل السوبيا

لا غنى عن المشروبات الباردة في رمضان لتعويض نقص المياة والشعور بالانتعاش بعد فترة الصيام، واليكم مشروب السوبيا الرمضاني وطريقة تحضيرة في المنزل .
المقادير:
4 أكواب من الحليب.
7 ملاعق كبيرة من السكر.
نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.
نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند.
الطريقة:
- نحضر الخلاط الكهربائى ونضع به الحليب وجوزة الهند.
- يضاف إليهم السكر ويتم خفق المكونات جيدًا.
- نضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يصبح باردا.
- يصب بالأكواب ويقدم بالهناء والشفاء.
المقادير:
4 أكواب من الحليب.
7 ملاعق كبيرة من السكر.
نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.
نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند.
الطريقة:
- نحضر الخلاط الكهربائى ونضع به الحليب وجوزة الهند.
- يضاف إليهم السكر ويتم خفق المكونات جيدًا.
- نضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يصبح باردا.
- يصب بالأكواب ويقدم بالهناء والشفاء.