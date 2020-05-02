محاكمة تأديبية لمسئول بشركة السكر

وافق الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إقامة الدعوى التأديبية ضد مدير عام الشئون القانونية بشركة السكر للصناعات التكاملية وأحد المحامين من مساعديه





وجاءت موافقة الوزير بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.





جاء ذلك في مذكرة أرسلها عاطف سعد عويضة، المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى المستشار نادية محمود، القائم بأعمال مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابها رقم 647 المؤرخ في 2 مارس 2020 المرفق به ملف الشكوى رقم 397 لسنة 2020 تفتيش فني





وتضمنت موافقة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المحامي سامح عبد الحليم محمود ومدير عام الشئون القانونية اسماعيل محمود عبد الحكيم،لاهمالهما في عملهما.