أمن قومي.. أول تعليق من اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدوري

علق عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة على امكانية استئناف بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد: عودة الدوري أمن قومى والقرار قرار مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الاتحاد ووزارة الشباب.







يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع اليوم السبت باللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.







تناول الاجتماع مناقشة الخطة الفنية للإتحاد خلال المرحلة المقبلة.







وقال وزير الرياضةإن جلسة اليوم الهدف منها هو التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية في تحديد الاطار الفني الخاص بتحديد عدد من الاستادات التي من الممكن يكون لها دور كبير في استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط في اي وقت.







وشدّد "صبحي" على ان عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح ان معطيات الواقع الحالى تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي نافيا بذلك بعض المواقع التي اشارت الي عودة النشاط خلال هذا الشهر.







وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة باجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .







واثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، موضحا على مدى التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.