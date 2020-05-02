توقف إجباري.. خبراء يكشفون معوقات استئناف بطولة الدورى الممتاز

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا بشأن امكانية استئناف بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة وذلك بعد الانتهاء من وباء فيروس كورونا داخل البلاد.





الشارع الرياضي استبشر خيرا بعد الإعلان من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن تقديم تصور الى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى لاعادة الحياة الى المسابقة المحلية وفق ضوابط وتدابير احترازية صارمة تضمن سلامة عناصر المنظومة الرياضية.





الأمر الذى اصطدم بضرورة الحصول على قرار حكومى وفق رؤية وزارة الصحة حول مدة تهيئة الاجواء فى الوقت الراهن لاعادة الدورى مجددا الى الحياة.







" صدى البلد" يرصد كافة الآراء حول مدى امكانية إعادة النشاط الرياضي فى الوقت الراهن من عدمه.





في البداية علق عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة على امكانية استئناف بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة وقال.. عودة الدوري أمن قومى والقرار قرار مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الاتحاد ووزارة الشباب.







من جانبه اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم السبت باللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.







تناول الاجتماع مناقشة الخطة الفنية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.







وقال وزير الرياضة ان جلسة اليوم الهدف منها هو التأكيد على إستعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية في تحديد الاطار الفني الخاص بتحديد عدد من الاستادات التي من الممكن يكون لها دور كبير في استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط في اي وقت.







وشدد صبحي على ان عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح ان معطيات الواقع الحالى تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي نافيا بذلك بعض المواقع التي اشارت الي عودة النشاط خلال هذا الشهر.







وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة باجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .







واثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، موضحا على مدى التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.







فيما كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن احتمالية استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد عيد الفطر المبارك.







قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. إذا لم يسمح للأندية بالبدء في التدريبات حتى منتصف مايو لتكون عودة المباريات بحد أقصى الأسبوع الثاني من شهر يونيو فسيكون استكمال الموسم شبه مستحيل وإذا استكمل سيكون كارثيا على الكرة المصرية لسنوات.







بينما سلط المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق الضوء على المعوقات التى تواجه استئناف بطولة الدورى المحلي فى مصر ودوريات العالم .







قال وزير الشباب والرياضة السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: إن مشكلة عودة مسابقات كرة القدم الرسمية حاليًا - من وجهة نظرى - فى أى دولة من دول العالم هى أنه فى حالة ظهور إصابة واحدة - لا قدر الله - بالڤيروس بين لاعبى أو إداريى أو مسئولى فريق ما فإن الأمر يستلزم عزل مخالطيه لمدة أسبوعين على الأقل، وربما يتم عزل بعض لاعبى الفرق التى التقته مؤخرًا وهو ما يستوجب إيقاف المسابقة والعودة إلى نقطة الصفر من جديد.