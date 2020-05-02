خالد الجندي يشكر وزير الأوقاف لإذاعة التراويح: حريص على القرآن

وجه الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لاستجابته إلى مطالب الكثيرين من الشعب بإذاعة صلاة العشاء والتراويح من المسجد عمرو بن العاص خلال إذاعة القرآن الكريم.





وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، إن وزارة الأوقاف حريصة على إذاعة القرأن أكثر من المطالبين بذلك، موضحًا أنه لا يوجد حضور، فقط إمام المسجد واثنان من العاملين ولا يوجد سماعات خارجية.





وطالب الجندي، أيضا بإذاعة صلاة الفجر، معربا عن سعادته الشديدة للاستجابة.





واستكمل: "وزير الأوقاف قطع الطريق، أمام المزايدين الذين يقولون أن الوزارة تحارب القرآن وتضيق على المسلمين، وأثبت أن الوزارة فى خدمة القرآن والمسلمين".





وقررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة، وتحديدًا إذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به.

وتختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد، حيث يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم.

اقرأ أيضًا.. لمن لم يستطع النوم .. هذه أفضل 3 أدعية أوصى بها رسول الله للتخلص من الأرق فورا واشترطت الوزارة في بيانها الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين ، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط، مع التأكيد على اقتصار الأمر على هذا المسجد فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى زوال علة الغلق.

وقدمت وزارة الأوقاف المصرية الشكر الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات لتشغيلها خطوط الهاتف اللازمة لنقل شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا عمرو بن العاص مجانا طوال الشهر الكريم إسهامًا منها في إدخال البهجة والسرور على المتطلعين لهذا البث الروحي عبر إذاعة القرآن الكريم في ليالي هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر منه.

وقالت: "ندعو الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن تعود الحياة كلها إلى طبيعتها ونرى بيوت الله عز وجل عامرة بالراكعين والساجدين والذاكرين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير".

ونبهت الوزارة محرري الأوقاف بعدم استقبال أحد بالمسجد على الإطلاق سوى مجموعة العمل المحدودة جدًا المكلفة بنقل الحدث رسميا من إذاعة القرآن الكريم والتي تم التصريح لها بالدخول في أضيق نطاق لأداء مهمة النقل، حيث يتم غلق جميع أبواب المسجد وعدم تشغيل أي سماعات خارجية حفاظًا على سلامة الجميع.

يأتي ذلك مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان وفي ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم ، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التي قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التي تتخذها الوزارة بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.





