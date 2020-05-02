خالد الجندي يشكر وزير الأوقاف لإذاعة التراويح: حريص على القرآن

وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لاستجابته إلى مطالب الكثيرين من الشعب بإذاعة صلاة العشاء والتراويح من المسجد عمرو بن العاص خلال إذاعة القرآن الكريم.
وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، إن وزارة الأوقاف حريصة على إذاعة القرأن أكثر من المطالبين بذلك، موضحًا أنه لا يوجد حضور، فقط إمام المسجد واثنان من العاملين ولا يوجد سماعات خارجية.
وطالب الجندي، أيضا بإذاعة صلاة الفجر، معربا عن سعادته الشديدة للاستجابة.
واستكمل: "وزير الأوقاف قطع الطريق، أمام المزايدين الذين يقولون أن الوزارة تحارب القرآن وتضيق على المسلمين، وأثبت أن الوزارة فى خدمة القرآن والمسلمين".