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رياضة

بارما يكشف حقيقة طلبه نجم الهلال السعودي

السبت 02/مايو/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف المدير الرياضي لبارما الإيطالي دانييلي فاجيانو حقيقة طلب ناديه استعادة نجم الهلال السعودي سيباستيان جيوفينكو في الموسم المقبل.

وأكد المدير الرياضي لبارما أن رغبة النادي كانت التعاقد مع جيوفينكو، قبل صرف النظر بسبب الطلبات المالية المرتفعة للهلال واللاعب نفسه.

وارتبط جيوفينكو بمغادرة الهلال في الميركاتو المقبل، مع امتلاكه عرضا إيطاليا آخر من يبينيفينتو وعروض أخرى من أندية برازيلية.

ولعب جيوفينكو مع بارما موسمين من 2010 إلى 2012، منهم موسم واحد على سبيل الإعارة.

وعقب ذلك عاد إلى يوفنتوس، ومنه إلى تورنتو الكندي، قبل الانضمام للهلال مطلع العام الماضي.
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