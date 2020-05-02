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محافظات

استرداد 2600 متر من أراضي الدولة ببرج العرب

السبت 02/مايو/2020 - 09:02 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
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أحمد عبد العزيز
شن مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنجوع "الصناقرة والسوية".

ومن جانبها، قالت المهندسة سحر مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة لأسوار ومنازل مخالفة واسترداد 2600 متر مربع من أراضي أملاك الدولة بـ "نجع الصناقرة" و"نجع السوية".

وأكدت رئيس مركز ومدينة برج العرب، استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن عن تنفيذ أكثر من 300 قرار إزالة يشمل "البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية، والإشغالات على أراضي الدولة" بمختلف الأحياء.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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