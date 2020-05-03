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اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة .. اليوم

الأحد 03/مايو/2020 - 09:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة.


قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المخطط اللجوء لطرح تلك الأدوات التمويلية لتدبير الاحتياجات المالية للموازنة العامة.


أشار التقرير إلى أنه من المستهدف بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ10.5 مليار جنيه.


وتسعي الوزارة لطرح أدوات تمويل من سندات و أذون الخزانة المصرية بقيمة إجمالية تبلغ 46.5 مليار جنيه.


ومع طرح الوزارة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين آخرين بقيمة 27.5 مليار جنيه.

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