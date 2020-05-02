أحمد صلاح حسني يشوق متابعيه للحلقة الـ 10 من الفتوة

نشر الفنان احمد صلاح حسنى صورة جديدة من مسلسل " الفتوة " من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
وعلق احمد صلاح حسنى على الصورة " موعدنا الساعه ١٢ وحلقه جديده من الفتوه علي قناه الحياه .... #الفتوه #عزمي_ابو_شديد #حسن_الجبالي #قناه_الحياه #دراما_رمضان "
وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من متابعىه وجاءت ابرز التعلياقت كالاتى : مسلسل قوى ودور مميز بالتوفيق , المسلسل هيبقة نقلة فى مشوارك
وشهدت احداث الحلقة التاسعة بتطورات أبرزها المعلم فرج يقوم بتعذيب سليمان عيد لتجرئه علي المعلم صابر واتهامه بالظلم.
موعدنا الساعه ١٢ وحلقه جديده من الفتوه علي قناه الحياه .... #الفتوه #عزمي_ابو_شديد #حسن_الجبالي #قناه_الحياه #دراما_رمضان pic.twitter.com/I4JsDI4Ask— Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) May 2, 2020