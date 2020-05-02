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فن

أحمد صلاح حسني يشوق متابعيه للحلقة الـ 10 من الفتوة

السبت 02/مايو/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان احمد صلاح حسنى صورة جديدة من مسلسل " الفتوة " من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر". 

وعلق احمد صلاح حسنى على الصورة " موعدنا الساعه ١٢ وحلقه جديده من الفتوه علي قناه الحياه .... #الفتوه #عزمي_ابو_شديد #حسن_الجبالي #قناه_الحياه #دراما_رمضان "

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من متابعىه وجاءت ابرز التعلياقت كالاتى : مسلسل قوى ودور مميز بالتوفيق , المسلسل هيبقة نقلة فى مشوارك

وشهدت احداث الحلقة التاسعة  بتطورات أبرزها المعلم فرج يقوم بتعذيب سليمان عيد لتجرئه علي المعلم صابر واتهامه بالظلم.

ويحاول حسن الجبالي منع تعذيبه ، وتقابل زينب بنت شقيقها حسن الجبالي مع جميلة الغازية ويذهب " عزمي " للحاج مرزوق بعد توليه منصب كبير الصياغ ويبلغه مرزوق باختياره فتوتهم 

ويواجه سليمان عيد أيضا احمد خليل بظلمه وسط الحارة ثم يكمل جولته في الجمالية، وتذهب شقيقة حسن الجبالي " مها نصار " لمنزل ابيها وتقابل امها وتطلب منها نصيبها من ورثها وتتوسل امها في مسامحتها ولكن الام توبخها وتؤكد لها ان من تبيع اهلها سوف يبيعها زوجها وتقول لها : انت بنت احمد الجبالي لكن مش بنت بطني. 

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة. 
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