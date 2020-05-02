كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 3.5 مليون.. وأكثر من 243 ألف وفاة

لا يزال خطر فيروس كورونا يهاجم دول العالم بقوة، حيث اقتربت حصيلة ضحايا وباء "كوفيد-19" من نحو ربع مليون شخص، وسط إجراءات مختلفة من حكومات العالم لمكافحة الانتشار المتسارع للجائحة.





تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ 243,569 حالة، بحسب إحصاءات موقع Worldometer"".





يبنما ارتفعت إصابات فيروس كورونا في دول العالم إلى أكثر من 3 ملايين و462903 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من وباء كورونا حول العالم 1104734.





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جاءت الولايات المتحدة في المتربة الأولى في عدد الإصابات بـ1,149,878 حالة إيجابية، بينما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا في أمريكا 66,819 حالة وفاة.





وتركزت وفيات فيروس كورونا في أوروبا، وبلغت حصيلة الوفيات 139,352 من اصل ما يزيد عن 240 ألف حالة حول العالم، بينما سجلت اوروبا 1,423,986 حالة إصابة.





اما اسبانيا، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا لتقترب من ربع مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 25,100 حالة، عقب تسجيل 276 وفاة جديدة خلال 24 ساعة فقط.





وفي إيطاليا، بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا 28,710 حالة، بينما ارتقع عدد المصابين بالعدوى إلى 209,328 حالة، في المقابل بلغت وفيات فيروس كورونا في بريطانيا 28,131 حالة مع تسجيل ما يزيد عن 182,260 إصابة.





من جانبها سجلت فرنسا نحو 24,760 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، بحسب الموقع، بينما ارتقع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 168,396 حالة.



