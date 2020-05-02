AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 3.5 مليون.. وأكثر من 243 ألف وفاة

السبت 02/مايو/2020 - 10:08 م
وفيات فيروس كورونا
وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 243 ألف
Advertisements
قسم الخارجي
لا يزال خطر فيروس كورونا يهاجم دول العالم بقوة، حيث اقتربت حصيلة ضحايا وباء "كوفيد-19" من نحو ربع مليون شخص، وسط إجراءات مختلفة من حكومات العالم لمكافحة الانتشار المتسارع للجائحة.

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ 243,569 حالة، بحسب إحصاءات موقع Worldometer"".

يبنما ارتفعت إصابات فيروس كورونا في دول العالم إلى أكثر من 3 ملايين و462903 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من وباء كورونا حول العالم 1104734.

اقرأ أيضا:


جاءت الولايات المتحدة في المتربة الأولى في عدد الإصابات بـ1,149,878 حالة إيجابية، بينما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا في أمريكا 66,819 حالة وفاة.

وتركزت وفيات فيروس كورونا في أوروبا، وبلغت حصيلة الوفيات 139,352 من اصل ما يزيد عن 240 ألف حالة حول العالم، بينما سجلت اوروبا 1,423,986 حالة إصابة.

اما اسبانيا، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا لتقترب من ربع مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 25,100 حالة، عقب تسجيل 276 وفاة جديدة خلال 24 ساعة فقط.

وفي إيطاليا، بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا 28,710 حالة، بينما ارتقع عدد المصابين بالعدوى إلى 209,328 حالة، في المقابل بلغت وفيات فيروس كورونا في بريطانيا 28,131 حالة مع تسجيل ما يزيد عن 182,260 إصابة.

من جانبها سجلت فرنسا نحو 24,760 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، بحسب الموقع، بينما ارتقع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 168,396 حالة.

في المقابل، ارتفعت إصابات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 164,602 حالة، بينما سجلت 6,755 حالة وفاة، اما تركيا، ارتقعت حصيلة الإصابات إلى 124,375، مقابل 3,336 حالة وفاة حول العالم.
كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 3.5 مليون.. وأكثر من 243 ألف وفاة
كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 3.5 مليون.. وأكثر من 243 ألف وفاة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع جديد في عدد إصابات ووفيات كورونا بـ سويسرا

أرقام مرعبة.. شاهد: أحدث حصيلة لـ خريطة انتشار فيروس كورونا في العالم

اقتربت من مليوني إصابة.. أحدث إحصائية لانتشار فيروس كورونا في العالم.. صور

الوفيات تجاوزت 136 ألفا.. شاهد: أحدث حصيلة لانتشار فيروس كورونا في العالم

أرقام مرعبة.. شاهد أحدث حصيلة لإصابات ووفيات كورونا في العالم

قبل تفاقم الأزمة.. ماكرون يدعو الدول الأوروبية لاستجابة قوية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

الكشف عن تفاصيل زيارة سرية أجراها زعيم كوريا الشمالية إلى ديزني لاند

أحد المتعافين من كورونا : 4 أعراض إذا شعرت بأحدهم عليك التزام المنزل .. صور

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج الاختيار حارقهم يتصدر تويتر.. وأول تعليق من رامز بعد فخ بدرية طلبة

الأهلي يعلن تمسكه باستئناف الدوري الممتاز | بيان رسمي

طلب من زوجته تصوير فيلم جنسي.. شيماء: عايز يبيع شرفى عشان المخدرات

عددها 3 | علي جمعة يكشف عن أحب أنواع الصيام إلى الله

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

البنك الدولي يزف بشرى لـ مصر بعد انهيار اقتصادات الدول الكبرى بسبب كورونا.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

بدأ فى اليونان وله توابع.. تفاصيل زلزال 6.3 ريختر ضرب القاهرة

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

بشرى سارة من السعودية بشأن عودة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت مختلف.. منة فضالى تتألق بإطلالة كاجوال .. شاهد

بمجوهرات أنيقة.. أنابيلا هلال تبهر متابعيها على إنستجرام

مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد