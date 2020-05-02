تفاصيل التعامل مع منصة edmodo لتسليم أبحاث الطلاب إلكترونيا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخطوات الواجب على طلاب المدارس اتباعها لتسليم المشروعات البحثية بشكل إلكتروني .

وقال وزير التربية والتعليم في بيان رسمي له منذ قليل ، على الطالب اتباع الاتي :

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الــ PDF كالآتي:

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)



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وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.



٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الــ PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات البحثية " على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠





وبخصوص طريقة التعامل مع منصة ادمودو .. شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، خطوات التسجيل على منصة ادمودو edmodo المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين على الفصول الافتراضية.





وقال وزير التربية والتعليم :

- اضغط على كلمة ابدأ لفتح صفحة جديدة تشرح معلومات اكثر عن المنصة

- اذا كنت تستخدم ادمودو لأول مرة اضغط على كلمة ادمودو لتسجيل حساب

- لو كنت عضو في ادمودو سجل الاسم وكلمة السر

-لو كان عندك ايميل على جوجل او على ميكروسوفت يمكن استخدامه مباشرة دون انشاء حساب جديد

- لو لجأ المستخدم لانشاء حساب جديد عليه أن يختار (طالب - او معلم - ولي امر )

-لو كان المستخدم طالب يدخل اسمه و اسم العائلة باللغة العربية او الانجليزية ثم ادخال رمز الفصل (الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة)

-على الطالب اختيار اسمه و كلمة السر التي سيدخل به الطالب كل مرة (الوزارة ترشح ان اسم المستخدم يكون عبارة عن moe ثم الرقم التعريفي للطالب ) حتى لا يكون الاسم مكرر