تفاصيل التعامل مع منصة edmodo لتسليم أبحاث الطلاب إلكترونيا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخطوات الواجب على طلاب المدارس اتباعها لتسليم المشروعات البحثية بشكل إلكتروني .
وقال وزير التربية والتعليم في بيان رسمي له منذ قليل ، على الطالب اتباع الاتي :
١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF
٢- قم بتسمية ملف الــ PDF كالآتي:
إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)
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وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.
٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.
٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"
٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.
٦- قم برفع ملف الــ PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).
٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات البحثية " على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠
وبخصوص طريقة التعامل مع منصة ادمودو .. شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، خطوات التسجيل على منصة ادمودو edmodo المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين على الفصول الافتراضية.
وقال وزير التربية والتعليم :
- يدخل الطالب على https://edmodo.org/
- اضغط على كلمة ابدأ لفتح صفحة جديدة تشرح معلومات اكثر عن المنصة
- اذا كنت تستخدم ادمودو لأول مرة اضغط على كلمة ادمودو لتسجيل حساب
- لو كنت عضو في ادمودو سجل الاسم وكلمة السر
-لو كان عندك ايميل على جوجل او على ميكروسوفت يمكن استخدامه مباشرة دون انشاء حساب جديد
- لو لجأ المستخدم لانشاء حساب جديد عليه أن يختار (طالب - او معلم - ولي امر )
-لو كان المستخدم طالب يدخل اسمه و اسم العائلة باللغة العربية او الانجليزية ثم ادخال رمز الفصل (الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة)
-على الطالب اختيار اسمه و كلمة السر التي سيدخل به الطالب كل مرة (الوزارة ترشح ان اسم المستخدم يكون عبارة عن moe ثم الرقم التعريفي للطالب ) حتى لا يكون الاسم مكرر
- ادخال رقم جوال ولي الامر او بريده الالكتروني (ممكن تخطي هذه الخطوة)
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد التسجيل على منصة ادمودو ، يظهر للطالب الفصول الافتراضية التي انضم إليها بعد ادخال الرموز التي حصل عليها من المدرسة ، وستظهر أيضا الواجبات والاختبارات والفيديوهات والمعلومات التي يضعها المعلمون.
بيان مصور جديد.. وزير التعليم: منصة ادمودو تغطي كل المدارس الحكومية في مصر
ماذا قال وزير التعليم في بيانه الجديد بشأن منصة ادمودو ؟ .. اقرأ التفاصيل هنا
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الطالب سيتمكن أيضا من التحدث والتواصل مع المعلمين والطلاب تماما مثل فيس بوك .
وأشار وزير التربية والتعليم ، أن ايقونة حقيبة الظهر الموجودة على منصة ادمودو ، يمكن للطالب أن يحفظ بداخلها الفيديوهات او المعلومات المقدمة من المعلمين والتي يريد الطالب حفظها للعودة لها من جديد في وقت لاحق.
وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الطالب سيظهر له ايضا ايقونة الاعضاء للتعرف على زملائه الموجودين معه في الفصل الافتراضي ، ويمكنه التواصل معهم بسهولة.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هناك ايقونة رسائل لكتابة رسائل من الطالب إلى المعلم ، كما ان هناك ايقونة المخطط التي يوضع بداخلها الواجبات.
وشرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعض المعلومات الخاصة بمنصة إدمودو المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين.
ومن أبرز هذه المعلومات ما يلي:
- هذه منصة خاصة بالعملية التعليمية تتميز بالأمن والأمان تزيد التواصل بين الطالب والمعلم.
- الفصول الافتراضية الموجودة على منصة إدمودو هي عبارة عن صفحة مثل أي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- الطالب يتفاعل مع المعلم من خلال أيقونة المناقشات الموجودة على منصة إدمودو، كما يمكن للطالب كتابة أي تعليق للمعلم وإرساله له.
- أولياء الأمور لهم حق الدخول للإشراف على أبنائهم على منصة إدمودو.
- المعلم يضع للطالب وقتا معينا لحل الواجب الذي تم تحميله.
- المعلم يرسل ملفات ومجلدات تعليمية للطالب توضع في أيقونة مجلدات.
- إدمودو ستوسع مدارك الطالب وستتيح له مصادر معلومات أكبر بشكل تفاعلي بين الطلاب والمعلمين.
وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم عن مفاجأة سارة لطلاب المدارس المصرية الموجودة على منصة ادمودو الخاصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر الفصول الافتراضية.
و قال وزير التربية والتعليم : سيجد الطلاب على منصة ادمودو ايقونة مايكروسوفت ، وبالضغط عليها ستظهر ادوات متاحة على هذه المنصة (وورد او باور بوينت او اكسل ) لكتابة التقارير اللازمة ، وهي متاحة لأن يستخدمها الطلاب اونلاين بشكل مجاني .