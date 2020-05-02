مسلسل الاختيار الحلقة 9.. هروب هشام عشماوي بعد استهداف موكب وزير الداخلية

عرضت قناة ON E الفضائية، تاسع حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني 2020، والذي يتناول حياة الشهيد العقيد البطل أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة التاسعة، بهروب الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) وذهابه إلى أفراد جماعة أنصار بيت المقدس الارهابية، بعد القبض على زوجته وأسرته، على خلفية حادث استهداف موكب وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، ويخبرهم أنه في ورطة ولا يجيد التصرف، وتخرج نسرين زوجة عشماوي (دينا فؤاد) وتعود لمنزلها وتتفاجأ بأن زوجها هو مدبر هذا الحادث الارهابي، وتطلب من أسرتها الدعاء له.





يقوم إرهابيو بيت المقدس بتجهيز انتحاري آخر من أجل عملية إرهابية أخرى، في الوقت الذي يقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) باخبار صديقه بطبيعة هؤلاء الإرهابيين، وأن هناك منهم مرتزقة يحاربون في صفوف من يدفع لهم فقط، وآخرون تحركهم أفكارهم المتحجرة، وهؤلاء هم الأشد خطورة من غيرهم.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار





وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.









ملخص أحداث مسلسل الاختيار





وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار



