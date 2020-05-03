ليلي أحمد زاهر تنشر صورة لها .. والجمهور: البرنسيسة القادمة

















نشرت الفنانة ليلي احمد زاهر صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر"





وتلقت العديد من التعليقات من متابعينها على الصورة وجاء ابرزها كالأتى:





برنسيسة السينما القادمة





نجمة المستقبل





بونبوني ساقط في نوتيلا





يذكر ان ليلي احمد زاهر تشارك في مسلسل "الفتوة " مع النجم ياسر جلال والذى تقوم بدور إبنته في المسلسل









‫ ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال و مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد



