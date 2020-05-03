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فن

ليلي أحمد زاهر تنشر صورة لها .. والجمهور: البرنسيسة القادمة

الأحد 03/مايو/2020 - 01:06 ص
ليلى زاهر
ليلى زاهر
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محمد بدران




نشرت الفنانة ليلي احمد زاهر صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" 

وتلقت العديد من التعليقات من متابعينها على الصورة وجاء ابرزها كالأتى:

برنسيسة السينما القادمة 

نجمة المستقبل 

بونبوني ساقط في نوتيلا 

يذكر ان ليلي احمد زاهر تشارك في مسلسل "الفتوة " مع النجم ياسر جلال والذى تقوم بدور إبنته في المسلسل 


‫ ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال و مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد 

وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
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