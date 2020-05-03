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فن

أحمد فلوكس يعود من جديد برسالة غامضة على إنستجرام

الأحد 03/مايو/2020 - 03:36 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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محمد بدران
وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة غامضة لمتابعيه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر فلوكس صورة وعلق قائلًا: "فاكر قد ايه كنا مبسوطين من سنة بس من سنة مكناش نعرف بعض ماهو ده اللى بتكلم فيه".


يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر. 


فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.


الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، احمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبرى، شريف منير.

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