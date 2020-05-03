بريطانيا تستعد لعودة المدارس مطلع يونيو.. وجونسون يعلن خطة إنهاء عزل كورونا اليوم

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطاني أن الحكومة البريطانية قد تسمح للمدارس الابتدائية في إنجلترا وويلز بإعاة فتح أبوابها في مطلع شهر يونيو المقبل، وذلك وفق خطط يناقشها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.









وقالت الصحيفة إن جونسون من المتوقع أن يعلن عن "خارطة طريق" لإنهاء العزل والإغلاق العام بسبب فيروس كورونا المستحد في خطاب له اليوم الأحد.









على جانب آخر، قالت صحيفة "صنداي تايمز" إن حكومة جونسون ستعدل العزل العام هذا الأسبوع، حيث ستشجع مواقع البناء على إعادة العمل وتخفف القيود على الأنشطة خارج المنزل وتحث الناس على تغطية وجوههم في وسائل المواصلات العامة.









إلى ذلك، سجلت بريطانيا أمس السبت،621 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتقع إجمالي وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 28,131 حالة.









وفي وقت سابق أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة فتح المدارس وعودة الاقتصاد للعمل.









وقال بوريس جونسون رئيس الحكومة إن المملكة المتحدة اجتازت مرحلة الذروة في انتشار الفيروس، محذرا من المخاطرة واحتمالية انتشار موجة عدوى ثانية للوباء.



