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سيارات

الفرق بين الفرامل العادية والأوتوماتيك

الأحد 03/مايو/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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أماني نوار

الفرامل من أهم أنظمة التحكم والأمان في السيارة، وكلما كان نظام الفرامل أكثر تطورا زادت نسبة الأمان والحماية في السيارة.

  

يعتمد نظام الفرامل في غالبية السيارات القديمة على المكابح العادية، ولكن مع تطوير هذا النظام وصناعة نظام جديد للفرامل وهو نظام  ABS  .. وفي هذا التقرير سنقدم لكم الفرق بين الفرامل العادية ونظام ABS وأيهما أفضل لك على الطريق.

 

 تعمل الفرامل العادية أول الفرامل الميكانيكية بتحرك زيت الفرامل في اسطوانات خاصة تقوم بعملية انغلاق على إطارات السيارة داخليا مما يعمل على إيقاف السيارة.


وتمثل خطورتها بشكل مفاجئ خاصة في حال التوقف خوفا من الاصطدام بشئ ما؛ أي أنها تعمل على انغلاق كامل للإطارات .

 

 أما بالنسبة لفرامل ABS فهي تختلف عن سابقتها من ناحية عملية الانغلاق التي تقوم بطريقة مختلفة  فالفرامل التي تستخدم تقنية ABS تعمل على  مستشعرات تحسب سرعة كل إطار وتحديد حجم قوة الانغلاق التي يحتاجها كل اطار بناءً على سرعته.

 

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