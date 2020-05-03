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منوعات

بلازما المتعافين.. مشاركة آلاف البريطانيين في تجربة التبرع بالدم لمواجهة كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 07:00 ص
التبرع بالدم
التبرع بالدم
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أماني إبراهيم
شارك أكثر من 6500 متطوع من بريطانيا في تجربة جديدة للتبرع بالدماء، لاختبار قدرة بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على علاج الحاملين للمرض نفسه في حالات حرجة.

وفقا لشبكة بي بي سي البريطانية فإن الخبراء القائمين على هذه التجربة يتمنون نجاحها، من خلال نقل بلازما المتعافين إلى المرضى المصابين وتقوية نظامهم المناعي في هذا الوقت الحرج.

وتعتمد عملية التبرع بالدم على استخلاص مادة البلازما فقط منها بعد التأكد من صلاحية استخدام الدم ووجود أجسام مضادة للفيروس به، لأن الأجسام المضادة هي الوحيدة التي تستطيع استهداف الفيروس في أجسام المصابين.

وتتكون الأجسام المضادة في دماء المتعافين بعد حوالي شهر من تعافيهم من الفيروس المستجد، وتبرع حتى الآن 148 شخص في المملكة المتحدة، وكان قد أظهر المشاركين والمتبرعين بدمائهم الحماس خلال تبرعهم بالدم في المستشفيات.

وقال الدكتور مانو شانكار الذي يقود هذه التجربة في عدة مستشفيات بريطانية أن الهدف هو توفير حماية فورية من الفيروس المستجد من خلال الأجسام المضادة لأنهم ليس لديهم حماية ضد هذا الفيروس.
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