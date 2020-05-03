التعايش مع كورونا شعار بريطانيا القادم وتوصيات عامة للحفاظ على الحياة

الحفاظ على حياتك مسئوليتك الشخصية، هذا مايتجه إلى تطبيقه عدد من دول العالم بعودة الحياة كالسابق رغم تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، ولكن حذر كبار الأطباء بالمملكة المتحدة للتفكير بجدية قبل ممارسة حياتهم بطبيعية.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قال أحد كبار الأطباء في المملكة المتحدة أنه سيتعين على الناس التفكير عناية قبل سفرهم إلى الأماكن الخارجيةبعد تخفيف قيود الإغلاق، وكذلك ينبغي عليهم عدم الذهاب إلى المقاهي أو المطاعم.





وقال نائب رئيس الأطباء في إنجلترا إن التواجد في الخارج لن يضر بالأشخاص لأن الفيروس لن يبقى على الأسطح لفترة طويلة في فصل الصيف، ولكن يجب توخي الحذر بشكل عام حول تصرفات الأشخاص وتجنب الزحام.





وقالت الدكتورة جيني هاريز أن الكثير من الناس في اتظار العودة إلى الحانات، المقاهي والمطاعم مضيفة أن عدم الذهاب سيكون أفضل طريقة للحد من مخاطر نشر والإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





وأضاف روبرت جينريك سكرتير الحكومة المحلية أن معدل انتشار الفيروس أقل بكثير في الهواء الطلق، ولكن يجب مراعاة عدم التواجد في الأماكن المزدحمة بعد تخفيف الحظر، وعدم الاختلاط مع الأصدقاء وغيرهم خارج أفراد الأسرة.