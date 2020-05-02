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منوعات

الصين تسخر من تهاون الولايات المتحدة مع خطورة فيروس كورونا.. فيديو وصور

السبت 02/مايو/2020 - 11:44 م
الكاريكاتير الصيني
الكاريكاتير الصيني للسخرية من الولايات المتحدة
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أماني إبراهيم
نشرت الصين رسوما متحركة تسخر فيها من تعامل الولايات المتحدة مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال مقطع فيديو قصير بطريقة الرسوم المتحركة يتمثل فيه طريقة تعامل البلدين الصين، والولايات المتحددة مع أزمة الفيروس المستجد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أطلقت الصين على هذه الفيديوهات (حدث فيروس ذات مرة)، والتي نشرتها وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، ومن بعدها تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي، ويظهر فيها ستارة حمراء تفتح وتضم شخصيات تشبه (ليجو) محارب الطين وهو يرتدي قناع وجه لتمثال الحرية.

وتزايد الخلاف بين واشنطن الأمريكية وبكين الصينية حول أصل المرض، والذي ظهر في مدينة ووهان الصينية لأول مرة وتطور إلى جائحة عالمية.

وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي إنه واثق من أن الفيروس المستجد ربما يكون قد نشأ في مختبر ووهان للفيروس ولكنه رفض الإفصاح عن الأدلة.

وفي الرسوم المتحركة يقول المحارب (لقد اكتشفنا فيروس جديدا)، ويرد عليه تمثال الحرية إنها مجرد إنفلونزا، بينما يصدر المحارب تحذيرات بشأن الفيروس ويرد تمثال الحرية عليه بالرفض ويقلل من شدة المرض.

 (هل تستمع لأنفسكم؟) يسأل المحارب عندما يبدأ التمثال في التحول إلى اللون الأحمر بالحمى ويتم ربطه بالمحلول الوريدي، ولكن يرد التمثال "نحن دائما على حق ، على الرغم من تناقضنا مع أنفسنا"، فيرد  المحارب: "هذا ما أحبه فيكم أيها الأميركيون ، ثباتكم".

الصين تسخر من تهاون الولايات المتحدة مع خطورة فيروس كورونا.. فيديو وصور
الصين تسخر من تهاون الولايات المتحدة مع خطورة فيروس كورونا.. فيديو وصور
الصين تسخر من تهاون الولايات المتحدة مع خطورة فيروس كورونا.. فيديو وصور
الصين تسخر من تهاون الولايات المتحدة مع خطورة فيروس كورونا.. فيديو وصور
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