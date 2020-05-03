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رياضة

الإسماعيلي عن استكمال بطولة الدوري: حياة لاعبينا أهم وأغلى

الأحد 03/مايو/2020 - 10:37 ص
إبراهيم عثمان رئيس
إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي
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نانسي إبراهيم
أعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى عن موقف ناديه من بطولة الدورى العام هذا العام.

حيث يرى عثمان أن الحفاظ على صحة أبنائنا من اللاعبين والمدربين وجميع العاملين فى قطاع الكرة أهم وأغلى من أى شىء، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بإلغاء المسابقة هذا العام.

ووجه رئيس النادى الإسماعيلى الدعوة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى حضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية وأندية الدورى الممتاز، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمسابقة الدورى وتوضيح الأمور على أرض الواقع واتخاذ القرار الذى توافق عليه الأندية بما يتوافق مع الظروف الحالية التى تعيشها البلاد بسبب مرض الكورونا وفى ظل التداعيات التى خلفتها هذا الأزمة حتى الآن.

وأعرب عثمان عن اندهاشه من من تقاعس الاتحاد عن عقد اجتماعات تحضرها كل الأندية بصفتها المتضررة من توقف وتعليق المسابقة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة التى ينادى أكثر من 15ناديا من أندية الدورى بإلغائها والبحث فى اتخاذ الأندية الإجراءات للاستعداد للموسم الجديد.

وقال رئيس الإسماعيلى إن هناك مشكلة لم يتطرق إليها مسئولو الجبلاية وهو مصير اللاعبين الأجانب الذين يشاركون مع الأندية فى الدورى فى ظل توقف حركة الطيران من وإلى مصر وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الأندية فى حال إذا ما اتخذ الاتحاد قرارا بعودة المسابقة فى الموعد الذى أشار إليه فى بياناته التى تصدر بين الحين والآخر وحتى حال وصول اللاعبين الأجانب فإنهم سيدخلون الحجر الصحى لمدة 15 يوما وهو ما يحتاج بعده إلى فترة زمنية أطول لكى يستعيد هؤلاء اللاعبين قدراتهم الفنية.

وأكد المهندس إبراهيم عثمان على صعوبة أن تنطلق المسابقة فى الموعد الذى أشار اليه الاتحاد فى الموعد الافتراضى الذى حدد وهو لا يتناسب على الإطلاق مع الأندية ولاعبينا الذين غابوا عن الكرة لمدة 50يوما حتى الآن وبالتالى يحتاجون إلى فترة إعداد جديدة لا تقل عن 6 أسابيع على الأقل حتى يستعيد اللاعبون قدراتهم البدنية والفنية وهو الأمر الذى يجعل الموعد الذى حددته الجبلاية غير منطقى على الإطلاق ولا يتناسب مع فرق من المفترض أنها تنافس وليست، كومبارس، فى فيلم الدورى فهذه الأندية أضيرت بشدة من توقف الدورى وغابت عنها المصادر المالية سواء من الشركة الراعية أو غيرها والأندية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين وهو الأمر الذى لم يتطرق إليه مسئولو الاتحاد ولم يعيروه أى اهتمام وكل ما يعنيهم أن يكملوا المسابقة بأى شكل، على سبيل المثال قامت إدارة الدراويش بسداد مبالغ تصل الى ٨٠٪ و ٩٠٪ من عقود بعض لاعبى الفريق وبرغم ذلك ترى إدارة الفريق بأن إلغاء المسابقة هذا العام هو الأفضل برغم الخسائر المادية الكبيرة التى سيتكبدها النادى الإسماعيلى.

وأعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الأندية حسمت موقفها بالنسبة لمسألة الدورى رسميا من خلال خطابات موجهة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تطالب فيه بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بشكل المسابقة فى الموسم الجديد.

وأشار عثمان إلى أن هناك العديد من الاتحادات فى أوروبا وبالتحديد فى فرنسا وإسبانيا وبعض البلدان الاخرى ألغت المسابقة تحت شعار صحة الناس هى الأهم وهو ما يدعونا إلى المطالبة أيضا بإلغاء المسابقة تحت نفس الشعار فنحن أيضا نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهى الأهم.

ومن ناحية أخرى أعلن المهندس إبراهيم عثمان أن النادى يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أوفى الخارج وذلك من خلال الجهاز الفنى وقال إنه أجرى مكالمة تليفونية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق أكد خلالها على موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى وتم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع معه عقب عودته الى الاسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ فاللاعب لا يمانع على الإطلاق فى استمراره مع الإسماعيلي الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم القادم.
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