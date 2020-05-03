بعد الاتفاق مع الأهالي.. الجيزة تبدأ في إزالة عقارات شارع ترسا.. صور

بدأت محافظة الجيزة، في تنفيذ أعمال إزالة عدد من العقارات بشارع ترسا، ضمن أعمال المرحلة الأولى لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير الشامل للشارع، باعتباره أحد المحاور المرورية الهامة الموازية لشارع الهرم.





وتمت أعمال البدء في الإزالة بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمتايعة ميدانية للمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة.







وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الثانية وقد تم تشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، وتكليف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حاليًا تقدير التعويضات والبدائل.



وكانت محافظة الجيزة، قد تلقت الطلبات النهائية لمواطنى شارع ترسا الواقعة منازلهم ضمن مخططات تطوير وتوسعة الشارع ليكون بديلًا مروريا عن شارع الهرم أثناء أعمال حفر الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق وذلك عقب قيام المحافظة بالإعلان من قبل عن التعويضات المادية أو البدائل الأخرى من الوحدات السكنية للمقيمين بالعقارات التى سوف تتم إزالتها.

