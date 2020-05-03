تعافي 148 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفى أبو قير



وخصصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل ذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.



كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.

أعلن مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن تعافي وخروج 3 حالات من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.قال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إنه ووبخروح الحالات الثلاث فقد ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، إلى 148 شخصًا.ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية، للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع في مستشفتي العزل بالعجمي وأبو قير.