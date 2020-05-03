طبيبة بمستشفى عزل قها: الحالة النفسية لمرضى كورونا أهم من العلاج

قالت الدكتورة أسماء عربي، مدير للفريق الطبي بمستشفى قها للعزل، إنها كانت متواجدة في الصفوف الأولى من أول الأيام للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا وتابعت الموجة الأولى والثالثة من الكورونا.





وتابعت الدكتورة أسماء عربي، خلال حوارها عبر سكايب في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن أصعب ما يواجههم مع المصابين ليس خطورة المرض أو الفيروس وانما الجانب الانساني والنفسي لديهم لأنه في كثير من الاحيان تكون بعض الاسر الكاملة مصابين بالفيروس، أو أطفال أو كبار سن من الأسرة وغيرها من الحالات مما يؤثر على الحالة النفسية للطاقم الطبي، وليس الخوف من علاج المصابين بالفيروس.





وأضافت أسماء عربي أن الطاقم الطبي "حالفين يبذلوا كل مجهودهم" بالرغم من كل تلك الصعاب وصعوبة التصدي إلى الجائحة إلى أنهم محافظين على روحهم المعنوية ولم يقصروا أبدًا في عملهم ومصرين على العمل تحت كل الظروف لخدمة المرضى والمصابين.





وأوضحت أن الطاقم الطبي يعمل على العامل النفسي قبل الجسدي، لأن الجانب النفسي للمريض له جزء كبير لتحقيق الشفاء بشكل أسرع وآمن.