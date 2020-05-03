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أخبار العالم

72 إصابة جديدة.. البحرين تعلن تعافي 149 حالة من فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 12:48 م
البحرين تعلن تعافي
البحرين تعلن تعافي 149 حالة من فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت البحرين، اليوم، الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات القائمة بفيروس كورونا وصل إلى 1631 حالة، بعد تسجيل 72 إصابة جديدة منها 67 حالة لعمالة وافدة، و5 حالات لمخالطين لحالات قائمة.

وأوضحت الوزارة البحرينية أنه تم تعافي 149 حالة إضافية جديدة ليصل مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1717 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة ما زال مستقرا عند 8 حالات وفاة.

وأشارت السلطات الصحية في البحرين أنه تم إجراء 143030 فحصا في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء القاتل.
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