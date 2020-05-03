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حوادث

تأجيل دعوى رامز جلال لإلغاء قرار منعه من ممارسة أي نشاط إعلامي لـ31 مايو

الأحد 03/مايو/2020 - 12:51 م
رامز جلال
رامز جلال
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من أشرف عبد العزيز المحامي، وكيلا عن الفنان رامز جلال، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، وذلك لمفاجأة  مقيم الدعوي بقيام نقيب الإعلاميين بإصدار قرار من نقابة الإعلاميين بعدم ممارسته أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة لجلسة 31 مايو. 

وذكرت دعوى رامز أن هذا القرار صدر باطلا ومخالفا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية، وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتليفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016. 

وأضافت الدعوى، أن الفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع إلي نقابة الإعلاميين، فضلًا عن أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية ووفقا الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالبت الدعوى، بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة  2020، فيما تصمنه بمنع  رامز جلال  مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" و المذاع غبر فضائية "mbc مصر" و ما يترتب غلي ذلك من إثار واعتباره كأن لم يكن ،مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه.

تُعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد ، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة. 
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