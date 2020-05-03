زيادة كبيرة في إصابات فيروس كورونا بقطر

أعلنت السلطات الصحية في قطر تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وبذلك يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في قطر إلى 15551 حالة.





بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في قطر 12 حالة.





في وقت سابق، قال معهد الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي إن قطر تستغل العمال وسط تفشي جائحة كورونا، موضحة أنها تواصل احتجاز العمال في ظروف قاسية بحجة محاربة الوباء.



