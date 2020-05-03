AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زيادة كبيرة في إصابات فيروس كورونا بقطر

الأحد 03/مايو/2020 - 02:12 م
قطر تسجل 679 إصابة
قطر تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في قطر تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وبذلك يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في قطر إلى 15551 حالة.

بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في قطر 12 حالة.

في وقت سابق، قال  معهد الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي إن قطر تستغل العمال وسط تفشي جائحة كورونا، موضحة أنها تواصل احتجاز العمال في ظروف قاسية بحجة محاربة الوباء.

وترتفع أعداد الإصابات اليومية في قطر بشكل كبير، حيث سجلت 679 خلال الـ24 ساعة الاخيرة، بينما تحتجز الدوحة العمال في معسكرات غير آدمية، مما يهدد صحتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في قطر.. وإلغاء فعاليات هامة في الدوحة

بينهم قطرى عائد من سويسرا.. قطر تسجل ارتفاعا جديدا فى إصابات كورونا

10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطر والحصيلة بالمئات

العفو الدولية تفضح نظام تميم الإرهابي .. قطر تترك العمال يواجهون الموت بـ كورونا

13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في قطر

قطر تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

تجنب تناول الوجبات الجاهزة.. 4 أسباب تؤدي إلى الصداع النصفي

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه في عودة النشاط الرياضي

عمليات التعليم: لا شكاوى من إنجليزي 2 ثانوي.. ومنصة الامتحان تمام

لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء على يد الجيش.. فيديو

كورونا يهدد استقرار الزمالك.. كارتيرون وآخرون مهددون بمغادرة جنة الأبيض

وزير التعليم: نناشد طلاب الأول والثاني الثانوي بالمواظبة على تسجيل حضورهم للامتحانات عبر هذا الرابط

AdvertisementS

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

اليوم.. مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان لتوضيح أسباب إعلان حالة الطوارئ

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

وزير التعليم: نناشد طلاب الأول والثاني الثانوي بالمواظبة على تسجيل حضورهم للامتحانات عبر هذا الرابط

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء على يد الجيش.. فيديو

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ديانا حداد تستعرض أناقتها على إنستجرام

تجنب تناول الوجبات الجاهزة.. 4 أسباب تؤدي إلى الصداع النصفي

جذوره في قبر توت عنخ أمون.. العرقسوس اقتصر على ملوك الفراعنة وانتشر على يد الفاطميين