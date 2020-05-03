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محافظات

تحرير 130 محضرا تموينيا في حملات لضبط الأسعار بالمنوفية

الأحد 03/مايو/2020 - 03:22 م
تحرير 130 محضر تموينى
تحرير 130 محضر تموينى بالمنوفية
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محمد امين
اعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية عن شن حملات تموينية مكثفة.

 وأسفرت الحملات عن تحرير 45 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة.

وتحرير 85 محضر أسواق عدم صلاحية وبيع بأزيد من السعر الرسمى ومجهول المصدر وعدم إعلان أسعار.

وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير 2 محضر ضد أصحاب محلات بقالة بناحية الباجور وأشمون لحيازتهم وعرضهم للبيع منتجات مجهولة المصدر وتم ضبط 150 كجم زيت طعام، 2 برميل طحينة سعة البرميل 20 كجم، طن دقيق فاخر جميعهم مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مركز تعبئة ملح طعام بناحية الشهداء لحيازتة وتعبئته ملح يودى ناعم وتم ضبط 15 طن ملح طعام مجهول المصدر.

هذا وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية أشمون لاستيلائه على 64 شيكارة دقيق بلدى محظور تداوله بهدف إعادة بيعة بالسوق السوداء.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.
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