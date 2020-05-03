موعد سقوط الوصاية عن بريتني سبيرز

قال موقع ET الأجنبي في تقرير له إن وصاية والد النجمة العالمية بريتني سيبرز عليها سوف تسقط في الـ 22 من شهر أغسطس المقبل، بعد تقدّم والدها بهذا الطلب لإحدى المحاكم الأمريكية شهر سبتمبر الماضي.





وأشار موقع ET إلى أن سبب تأجيل تاريخ سقوط وصاية والد بريتني سبيرز عليها هو توقف المحاكم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكان جيمي والد بريتني سبيرز تنازل بشكل رسمي وودي عن الوصاية عليها بعد 11 عامًا وقام بتسليم تلك الشئون المالية الخاصة بالنجمة الأمريكية لصديقتها ومساعدتها.





وأكد مصدر مقرب لـ Tmz أن بريتني سبيرز لن يتغير شيء في حياتها بعد تنازل والدها عن الوصاية عليها، لافتًا إلى أنه سيظل بجانبها ويحميها من الأشخاص الذين يستغلونها وأيضا ستبقى معها والدتها من أجل مساندتها.





يشار إلى أن جيمي والد المغنية الأمريكية كان وصيا عليها وعلى ثروتها بسبب مرورها بنوبات اكتئاب في الماضي التي أدت لحلق شعرها ومحاولة انتحارها.



