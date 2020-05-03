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مستشار بأكاديمية ناصر: القوات المسلحة لا تتوانى عن توجيه ضربات قاصمة للجماعات الإرهابية ..فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 09:20 م
اللواء محمد زكي
اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
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آيات أحمد
قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن بيان القوات المسلحة هو خير رد على الجماعات الإرهابية ومن يدعموها ومن يقفون خلفها، ورسالة واضحة أننا لن نتوقف عن مواجهة هؤلاء الذين يقفون ضد تنمية سيناء حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب البغيض.

وأكد اللواء محمد الألفى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن القوات المسلحة لم تتوانى لحظة عن توجيه ضربات قاسمة لهذه الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أقرت استخدام القوة الغاشمة حتى يتم القضاء على الإرهاب وأماكن إيواءه.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن تمويل ودعم الإرهابيين بهذا الكم من الذخائر والمعدات يهدف لتعطيل مصر ومحاولة تحييدها عن تحقيق أهدافها لبناء مصر الحديثة، مشددًا على أن أعمال التنمية والتعمير لسيناء تتم جنبًا إلى جنب مع أعمال محاربة الإرهاب.

وأعلنت القوات المسلحة في بيانا لها، إنه استكمالا للأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وأضاف البيان أن القوات الجوية استهدفت ودمرت (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير (116) عربة دفع رباعي منها (34عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي – 62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي – 20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي).
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