بعد ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا.. ماذا يحدث في الوادي الجديد

واصلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تعقيم منازل المخالطين لحالة فيروس كورونا الإيجابية بمدينة الخارجة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الفيروس.

وطالب محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، ضرورة تعقيم وتطهير المنازل السكنية للأسر والعائلات المخالطين للحالة الإيجابية لفيروس كورونا من مدينة الخارجة وذلك في 7 مناطق سكنية تسكن فيها الأسر والعائلات المخالطة لها وتمثل لها درجات قرابة وجيران.

وأوضح الزملوط، أن فرق التعقيم تولت تطهير وتعقيم منازل المخالطين.

وشملت مناطق" زقاق حجاج – حي الزهور – 25 يناير-المحابس-عين الشيخ – السبط –جوار مسجد معاذ"، لرصد وتتبع ظهور أي حالات أخرى قد تظهر عليها أعراض الإصابة لاتخاذ الإجراءات الصحية والطبية حيالها فورًا ومنع انتشار الإصابة بالفيروس.

كانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت مساء أمس السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 32 حالة، بعد ثبوت إيجابية 5 حالات جديدة بالداخلة بواقع 31 حالة في الداخلة تعافي منهم 3 حالات وإصابة واحدة فقط في مركز الخارجة.