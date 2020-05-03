نادي الأحساء الأدبي يناقش التوظيف الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي

ينظم نادي الأحساء الأدبي، بالمملكة العربية السعودية، الخميس المقبل، لقاءً عن بُعد تحت عنوان "التوظيف الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن برامج النادي الافتراضية لشهر رمضان المبارك.





ويناقش اللقاء تحديات البيئة الرقمية، وأبعاد التوظيف الواعي، والتربية الإعلامية، إضافةً إلى الاستخدام

والمشاركة المجتمعية، علمًا بأن البث سيبدأ الساعة 10.30 مساءً عبر البث المباشر على حساب النادي بـ"تويتر".

وكانت المملكة قد أوقفت كافة الفعاليات الثقافية والفنية، كإجراء إحترازي للحماية من فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب كافة دول العالم، وراح ضحيته العديد من المواطنين.

ولجأت المؤسسات الثقافية إلى نقل فعالياتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي للاستمرار في التواصل مع الجمهور والمواطنين، ومواصلة رفع الوعي ونشر المعرفة والتصدي للأفكار الظلامية.