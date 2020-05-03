أخبار الفن.. وفاة نجم عالمي بسبب كورونا.. وعايدة رياض تتصدر التريند بسبب تصريح أنا مسيحية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.





أفادت عدد من وكالات الأنباء المكسيكية بوفاة المغني أوسكار تشافيز عن عمر ناهز 85 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.









حبست الفنانة سلوى عثمان، الأنفاس بمشهد في الحلقة التاسعة من مسلسل البرنس، وتصدرت تريند منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قدمت خلاله أداء تمثيليا رائعا عندما علمت أن أبناءها اشتركوا في جريمة قتل زوجة شقيقهم.





تصدرت الفنانة عايدة رياض، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر".





رحل عن عالمنا الفنان الجزائري حميد شريت، الشهير بـ "إيدير" عن عمر ناهز 70 عاما في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.









رصد "صدى البلد" في حلقة جديدة من برنامج On spot الفني أزمات برامج المقالب في رمضان، وسبب المطالبة بإيقافها والبلاغات وحملات الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.



