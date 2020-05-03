AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. وفاة نجم عالمي بسبب كورونا.. وعايدة رياض تتصدر التريند بسبب تصريح أنا مسيحية

الأحد 03/مايو/2020 - 04:35 م
عايدة رياض
عايدة رياض
Advertisements
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.

أفادت عدد من وكالات الأنباء المكسيكية بوفاة المغني أوسكار تشافيز عن عمر ناهز 85 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


حبست الفنانة سلوى عثمان، الأنفاس بمشهد في الحلقة التاسعة من مسلسل البرنس، وتصدرت تريند منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قدمت خلاله أداء تمثيليا رائعا عندما علمت أن أبناءها اشتركوا في جريمة قتل زوجة شقيقهم.

تصدرت الفنانة عايدة رياض، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر".

رحل عن عالمنا الفنان الجزائري حميد شريت، الشهير بـ "إيدير" عن عمر ناهز 70 عاما في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.


رصد "صدى البلد" في حلقة جديدة من برنامج On spot  الفني أزمات برامج المقالب في رمضان، وسبب المطالبة بإيقافها والبلاغات وحملات الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو .. زاهي حواس لـ علي جمعة: أنا آسف لو زعلتك.. عايدة رياض: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة.. وعلقة سخنة من كهربا لـ رامز جلال

أخبار الفن.. ريهام سعيد: أمي مشتغلتش رقاصة.. عدد زيجات محمود شكوكو وأزمته مع الملك فاروق

أخبار الفن.. خطأ بدرية طلبة يفضح رامز مجنون رسمى.. أول تعليق من سلوى عثمان.. سخرية أحمد فهمى من هنا الزاهد

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

بعد وفاة حميد شريت.. معلومات عن سفير الأغنية الأمازيغية

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

ترشيحاتنا

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

القوات المسلحة: مقتل ١٢٦ تكفيريا وتفجير ٦٣٠ عبوة ناسفة بشمال سيناء

تفاصيل أكثر سيارة مستعملة محبوبة في مصر لقبها التجار بالكريستالة.. صور

أخبار الفن.. وفاة نجم عالمي بسبب كورونا.. وعايدة رياض تتصدر التريند بسبب تصريح أنا مسيحية

الأطباء تقدم بلاغا للنائب العام ضد مدير مستشفى العجمي للعزل.. تفاصيل

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

AdvertisementS

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

أخبار الفن.. وفاة نجم عالمي بسبب كورونا.. وعايدة رياض تتصدر التريند بسبب تصريح أنا مسيحية

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

بعد تجاوز الـ 6000 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو

الصين تطرح نسخة رياضية من تويوتا كورولا toyota corolla 2021 .. صور

ماكياج صاخب وفستان جريء.. حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد