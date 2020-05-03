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أخبار البلد

16 معلومة.. التفاصيل الكاملة عن الخط الثالث لمترو الأنفاق.. المحطات والتكاليف

الأحد 03/مايو/2020 - 04:50 م
جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء ووزير النقل اليوم
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حمادة خطاب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللمسات النهائية للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق. يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للانشاءات".

وفيما يلي نستعرض أبرز  المعلومات عن الخط الثالث لمترو الأنفاق. 

يبلغ طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث 7,8 كم. 

يضم 6محطات علوية هي: النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور. 

يجري استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة للمحطات لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات، وكذلك وصول الخبراء الأجانب لإصدار شهادة سلامة التشغيل. 


الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتي العتبة وجامعة القاهرة. 


يتبادل الخط الثالث مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، حيث سيتم تبادل خدمة الركاب عند محطة وادي النيل. 


سيكون هناك حلقة وصل مع القطار الكهربائي ( السلام العاصمة/ الإدارية ) في محطة عدلي منصور،. 



تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه.

يجري حاليًا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والتي تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات. 

تتفرع المرحلة الثالثة من الخط الثالث شمالًا إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوبًا جامعة القاهرة بطول 17.7 كم. 

تشتمل المرحلة الثالثة من الخط الثالث على 15 محطة، ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء؛

الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية، وهـي ناصر، وماسبيرو، والزمالك، والكيت كات، ومن المخطط افتتاحه في ديسمبر. 2021‪ 

الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات هي: محطة نفقية ( السودان ) و4 محطات علوية هي : إمبابة، والبوهي، والقومية العربية، والطريق الدائري، ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومن المخطط افتتاحه في يونيو 2022. 


والجزء الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات عبارة عن 3 محطات نفقية: التوفيقية، ووادي النيل، وجامعة الدول، بالإضافة إلى محطة علوية هي جامعة القاهرة،  إلى جانب محطة سطحية هي بولاق الدكرور، ومن المخطط افتتاحه في إبريل 2023. 

ورشة الخط الثالث للمترو،  تبلغ مساحتها 65 فدانًا وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم جراجًا ضخمًا على مساحة 20 ألف متر مسطح يضم 15سكة؛ كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارًا.


تم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث أمام الجمهور، والذي يمتد  من هارون /نادي الشمس بطول ٣.٧ كم، وبعدد  4 محطات نفقية على مرحلتين: الأولى في يونيو 2019. 

ضمت ثلاث محطات هي هارون، ونادي الشمس، وألف مسكن، والثانية شملت افتتاح محطة هليوبوليس في أكتوبر 2019، كما يبلغ طول  المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق 11.5كم.  


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