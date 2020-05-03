وزيرة التخطيط تحدد موعد الانتهاء من إنشاء 15 مجمعا صناعيا جديدا

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن الدولة ستنتهي من إنشاء 15 مجمعا صناعيا في العام المالي المقبل 2020-2021، في إطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي، مع دعم القطاع الخاص من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج لكي تصبح الصناعات تنافسية، لافتة إلى دور هيئة التنمية الصناعية في تقليل عبء الإجراءات على المستثمر، إلى جانب ضخ استشمارات كبيرة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد والتي شهدت عرض لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.





وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة خصصت بندا مستقلا في موازنة العام المالي المقبل للتعويضات ونزع الملكية لمشروعات الصرف الصحي بقيمة 6 مليارات جنيه، بهدف تسريع تنفيذها.



