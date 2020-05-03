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محافظات

كورونا يتسلل لأطباء مستشفى الأحرار بالزقازيق.. وتصريح عاجل من المدير

الأحد 03/مايو/2020 - 06:30 م
مستشفى الأحرار
مستشفى الأحرار
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق في تصريح خاص لموقع صدي البلد انه تم العزل المنزلي لـقرابة الـ 30 طبيب وفني وممرض من المخالطين للمصابين بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأضاف" العراقي" أن المستشفى لا توجد بها اي حالات مصابة بفيروس كورونا بالأضافة الي أجراء أعمال التطهير والتعقيم لجميع المباني والاقسام بالمستشفي.

وأستكمل مدير مستشفي الأحرار ان الحالات الثلاثة المصابة وهم "الدكتورة منار سامي، طبيبة صدر مُقيمة، وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب باطنة، والدكتور عبدالرحمن الشافعي، رئيس قسم العناية بالمستشفى حدثت لأطباء من فريق المستشفى بسبب مخالطة أحدهم لحالة مصابة بالفيروس خارج المستشفى.

وأشار "العراقي" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إلى أنه تم عزل 5 أطباء و2 تمريض و2 فنيين عقب مُخالطتهم لأحد الأطباء المصابين وباقي الحالات التي تم عزلها بسبب مخالتطهم لمرضي من خارج المستشفي.

وأكد مدير المستشفي انه لا داعي للقلق وخاصة انه لا توجد اي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفي بالأضافة الي أجراء أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية ومنتظمة من خلال ورديتين خلال اليوم .

وأختتم "العراقي " حديثه مؤكدا ان المستشفي وأطبائها يستقبلون جميع المرضي ويتم أتخاذ كافة الأجراءات الأحترازية والوقائية علي مدار اليوم.

كورونا يتسلل لأطباء مستشفى الأحرار بالزقازيق.. وتصريح عاجل من المدير
كورونا يتسلل لأطباء مستشفى الأحرار بالزقازيق.. وتصريح عاجل من المدير
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