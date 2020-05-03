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فن

بدلة فطوطة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأحد 03/مايو/2020 - 06:24 م
شروق حمدى
نشرت كنزى عمرو دياب صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام 

وظهرت كنزى باطلالة غريبة أثارت الجدل بين متابعيها حيث ارتدت بدلة اوفر سايز باللون الموف واعتمدت على الشعر الكيرلى والمكياج البسيط 

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعى كنزى و جاءت أبرز التعليقات: بدلة فطوطة , ايه البدلة دى , قمر فى اى حاجة 


ومن ناحية اخرى نشرت كنزى دياب ب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة و فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى تتأرجح على حبل معلق بشجرة كـ "طرزان".

وظهرت كنزى دياب  بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية هوت شورت باللون الجينز الغامق قصيرا فوق الركبة،  وبدى باللون الابيض مكشوف البطن
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I wear a suit to breakfast now

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