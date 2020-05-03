الخباز نسى.. علي جمعة يروي قصة سيدنا يوسف مع السجينين وتفسيره للرؤى

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا يوسف -عليه السلام -عندما دخل السجن، دخل معه خباز الملك وساقيه، وكان السجن المتواجدون به على درجة التوقيف وليس معتقلا، فلا يوجد به عذاب أو تضييق؛ لأن عزيز مصر كان يعلم أنه بريء، ولكنه أرد الإبعاد الاجتماعى فقط.





وأضاف «جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن ساقي الملك قال لسيدنا يوسف – عليه السلام-: "إني آراني أعصر خمرًا"، وخباز الملك قال له: " إني آراني أحمل فوق رأسي خبزًا تأكل الطير منه"، وورد أنهم 3 سلاسات في الرواية الشعبية وبعض تفاسير الإسرائيليات.





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وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن سيدنا يوسف – عليه السلام- فسر لهم الرؤية بأن من رأى أنه يعصر خمرًا سينجو ويسقى الملك خمرًا، ومن رأى خبزًا فوق رأسه تأكل الطير منه سيهلك ويعدم، لافتا إلى انه ورد أنهم حاولوا إنكار ما رأوا عندما أخبرهم بالتفسير، ولكنه قال كما جاء في الآية الكريمة : « قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ»، يعنى هذا ما سيحدث لهم وأمر الله نافذ رغم إنكارهم.





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ونبه المفتي السابق أن خباز الملك الذي كان مع سيدنا يوسف في السجن هو من نسي وليس سيدنا يوسف – عليه السلام- في قوله – تعالى-: «وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ»، (سورة يوسف، الآية 42).





واستدل الدكتور على جمعة بقوله – تعالى-:« وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ»( سورة يوسف: الآية 45)، مبينًا: أن الضمير في ادكر يعود على الخباز، وهي تعني: وتذكر ما نسى من أمر يوسف.



