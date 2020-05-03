رسوم جديدة على تبغ الشيشة | تفاصيل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة.

وتضمن مشروع القانون فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله، كما فرض رسوم جديدة على التبغ المُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح التبغ.

ويقضى المشروع بفرض فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بواقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ، بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافٍ.



