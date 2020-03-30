في الخفاء.. مواطنون يدخنون الشيشة فوق أسطح المنازل.. فيديو

على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة، من خطورة شرب الشيشة لتسببها في نقل عدوى فيروس كورونا وأن الفيروس يؤثر أكثر على المدخنين قامت الحكومة منذ فترة بإلغاء شرب الشيشة وإغلاق المقاهى ولكن دائما ما يجد الشعب المصرى فرصة للتصرف.





قام مجموعة من المواطنين مساء أمس بشرب الشيشة مجتمعين على احد اسطح المبانى السكنية متجاهلين قرارات وزارة الصحة و الحكومة و غير واعين بخطورة الشيشة فى نقل الفيروس اسرع من اى وسيلة اخرى فشخص واحد مصاب بالفيروس قادر على نقله إلى ألف مواطن آخر.





ارتفعت اليوم حالات الاصابة بالفيروس الى 609 حالات والوفيات إلى 40 حالة واكتشاف 33 حالة إصابة جديدة اليوم.