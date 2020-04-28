كورونا هزم الشيشة بالضربة القاضية ومبيعات المعسل صفر.. تفاصيل

تواجه قطاعات الترفيه أزمة كبيرة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد وعلى رأسها المقاهي التي أغلقت أبوابها لأكثر من شهر منذ إعلان حظر التجول الجزئي في مواجهة أزمة كورونا.





وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية إن مبيعات المعسل أصبحت 0% مشيرا إلى إن إجراءات الدولة للحد من التجمعات في مواجهة فيروس كورونا المستجد وغلق المقاهي ساهم في إيقاف بيع المعسل.





وعن حركة بيع وشراء السجائر، أوضح إمبابي في تصريحات لـ صدى البلد أنها مستقرة وبنفس معدلاتها الطبيعية قبل القرارات الاحترازية وأن حركة الأسعار لم تشهد أي تغير.





وأوضح إمبابي أن أصحاب المقاهي والعمال يواجهون أزمة حقيقية بسبب الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا بعد توقف العمل وتعطل العاملين إلى جانب توقف إنتاج المعسل.





وتواجه الأسواق عالميا ومحليا حالة من الركود بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدول في مواجهة وباء كورونا المستجد، فضلًا عن بعض الدول المنكوبة بسبب الوباء.