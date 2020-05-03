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مرأة

كل ما تريدين معرفته عن حقن الوجه بحمض الهيالورونيك

الأحد 03/مايو/2020 - 08:26 م
كل ماتريدى معرفته
كل ماتريدى معرفته عن حقن الوجه بحمض الهيالورونيك
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اسماء محمد
قالت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد ، يوجد العديد من المواد التجميلية التي يتم بها حقن الوجه بهدف إعادة نضارته والعمل على علاجه من جميع المشاكل التي قد تواجهه، حيث التجاعيد، والتصبغات اللونية، وشحوب البشرة وفقدان اللمعان والصحة والنضارة، فكلها من المشاكل التي تفسد على السيدات والبنات إحساسهن بالجمال والشكل الأنثوي اللائق للوجه.

وأضافت الدكتورة داليا أن حمض الهيالورونيك واحد من المواد المستخدمة في حقن الوجه، وهي مادة توجد بتركيزات عالية في الأنسجة الضامة اللينة مثل أنسجة البشرة المحيطة بالعين وأنسجة الشفتين .

موضحة أن الهيالورونيك يعد واحد من أشهر وأهم أنواع الفيلر الموجودة والمستخدمة على المستوى الطبي، حيث يعالج عوامل التقدم في العمر والتجاعيد ، ويمنح البشرة المرونة والنضارة، ويساعد أيضا على احتفاظ بشرة الوجه السطحية بالترطيب لفترة أطول، ومن ثم يكسوها بلمعة الصحة والحيوية.

وعن الميزة الأهم لحقن الوجه بحمض الهيالورنيك، أشارت داليا إلى أن الحقن بهذا النوع من الفيلر متوافق مع جسم الإنسان ويتقبله بسهولة بسبب كونه مادة حيوية موجودة في خلايا جميع الكائنات الحية تقريبا، كما أن حمض الهيالورونيك يعتبر بمثابة الشبكة التي تربط بين الخلايا وتنقل المغذيات من الدورة الدموية إلى خلايا البشرة مما يعالج التجاعيد.

وفيما يتعلق بالخطوات التفصيلية لحقن الوجه بحمض الهيالورونيك، قالت الدكتورة داليا، أن جلسة الاستشارة لتقييم حالة المريضة هي الخطوة المبدئية حتى يتم تحديد أفضل الطرق العلاجية، وفي حال ملائمة المريضة للحقن بحمض الهيالورونيك يتم تحديد الأماكن التي ستخضع للعلاج، ومن ثم يتم تنظيفها وتعقيمها وتخديرها، وبعدها يتم عملية الحقن التي تستغرق بضع دقائق فقط، وبمجرد الانتهاء تظهر النتائج الفورية، ولكن مع مراعاة تطبيق كمادات الثلج لتجنب الاحساس البسيط بالألم في موضع الحقن.

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