بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا من مسجد عمرو بن العاص

بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة، وتحديدًا إذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به.

وتختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد، ويتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم.

وتختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد، ويتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم.

وقدمت وزارة الأوقاف المصرية الشكر الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات لتشغيلها خطوط الهاتف اللازمة لنقل شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا عمرو بن العاص مجانا طوال الشهر الكريم إسهامًا منها في إدخال البهجة والسرور على المتطلعين لهذا البث الروحي عبر إذاعة القرآن الكريم في ليالي هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر منه.





وقالت: "ندعو الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن تعود الحياة كلها إلى طبيعتها ونرى بيوت الله عز وجل عامرة بالراكعين والساجدين والذاكرين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير".





ونبهت الوزارة محرري الأوقاف بعدم استقبال أحد بالمسجد على الإطلاق سوى مجموعة العمل المحدودة جدًا المكلفة بنقل الحدث رسميا من إذاعة القرآن الكريم والتي تم التصريح لها بالدخول في أضيق نطاق لأداء مهمة النقل، حيث يتم غلق جميع أبواب المسجد وعدم تشغيل أي سماعات خارجية حفاظًا على سلامة الجميع.



