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اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 4-5-2020

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:34 ص
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الكويت
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مايكل عياد
ننشر أسعار الذهب في الكويت اليوم، الإثنين 4-5-2020، حيث يبلغ سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.83 دينار كويتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.



وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الدينار الكويتي.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:
 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (16.95 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54.79 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.54  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.22 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.83  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (47.94 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.71 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.09 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.89 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (31.96 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.47 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.39 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (527.10 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,704 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (118.64  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (383.52 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (16,949 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54,788 دولار أمريكي)

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