الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل

أثارت الفنانة هبة مجدي الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية.





وتعرضت الفنانة هبة مجدي ،للهجوم والانتقادات بسبب شخصيتها " مريم" التى تجسدها فى المسلسل، وخاصةً بعد مشهد زواج الفنان دياب من امرأة أخرى وتطاوله عليها بالضرب والقذف ،وهو ما جعل الفنانة هبة مجدي تتعرض للهجوم من رواد السوشيال ميديا من الفتيات اللاتي يتابعنها على موقع التدوينات القصيرة " تويتر، وعلق البعض لها :" ضعيفة وسلبية".





تعد هبة مجدي ،من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات البسيطة و العصرية وغير المبالغ فيها، كما تميز هند بذوق رفيع فى اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات الكاجوال والعصرية المحتشمة.





وظهرت هبة مجدى فى الصور بخمسة فساتين مختلفة، حيث ارتدت مجموعة من التصميمات التى تميزت بالأقمشة العصرية والبسيطة غير المبالغ فيها.



