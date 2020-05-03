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الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل

الأحد 03/مايو/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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رنا عصمت

أثارت الفنانة هبة مجدي الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية.


وتعرضت الفنانة هبة مجدي ،للهجوم والانتقادات بسبب شخصيتها " مريم"  التى تجسدها فى المسلسل، وخاصةً  بعد مشهد زواج الفنان دياب من امرأة أخرى وتطاوله عليها بالضرب والقذف ،وهو ما جعل الفنانة هبة مجدي  تتعرض للهجوم من رواد السوشيال ميديا  من الفتيات اللاتي يتابعنها على موقع التدوينات القصيرة " تويتر، وعلق البعض لها :" ضعيفة وسلبية".


تعدهبة مجدي ،من النجمات  اللاتى يعتمدن على الإطلالات  البسيطة و العصرية وغير المبالغ فيها، كما تميز هند بذوق رفيع فى  اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات  الكاجوال والعصرية المحتشمة.


وظهرت هبة مجدى فى الصور بخمسة فساتين مختلفة، حيث ارتدت مجموعة من التصميمات التى تميزت بالأقمشة العصرية والبسيطة غير المبالغ فيها.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي

ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي. 

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل
الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل
الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل
الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل
الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل
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