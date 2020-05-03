إنسانيا هو الأقرب لي.. هشام سليم يتحدث عن أحمد السبكي.. فيديو

حل الفنان هشام سليم، مساء اليوم، ضيفا مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.
وعند عرض صور لكلا من "أحمد السبكي، محمد السبكي، ممدوح شاهين"، اختار هشام سليم "أحمد السبكي"، وقال، "أنا أعرف أحمد السبكي، قابلته وبحبه، وكمان بحب عيلة السبكي".
فيما يخص أعماله، وتابع: دي حاجة تخصه، الكثير مننا يمكن أن يختلف على أعماله، ولكن إنسانيا هو الأقرب لي من الباقي.
وعند عرض صور لكلا من "أحمد السبكي، محمد السبكي، ممدوح شاهين"، اختار هشام سليم "أحمد السبكي"، وقال، "أنا أعرف أحمد السبكي، قابلته وبحبه، وكمان بحب عيلة السبكي".
فيما يخص أعماله، وتابع: دي حاجة تخصه، الكثير مننا يمكن أن يختلف على أعماله، ولكن إنسانيا هو الأقرب لي من الباقي.