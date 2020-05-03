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توك شو

إنسانيا هو الأقرب لي.. هشام سليم يتحدث عن أحمد السبكي.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 10:57 م
هشام سليم، برنامج
هشام سليم، برنامج شيخ الحارة
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اسراء صبري
حل الفنان هشام سليم، مساء اليوم، ضيفا مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.

وعند عرض صور لكلا من "أحمد السبكي، محمد السبكي، ممدوح شاهين"، اختار هشام سليم "أحمد السبكي"، وقال، "أنا أعرف أحمد السبكي، قابلته وبحبه، وكمان بحب عيلة السبكي".

فيما يخص أعماله، وتابع: دي حاجة تخصه، الكثير مننا يمكن أن يختلف على أعماله، ولكن إنسانيا هو الأقرب لي من الباقي.

وتحدث هشام سليم بجرأة شديدة عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.

وأضاف: فى مصر نحن نعترف إما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.

وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".

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