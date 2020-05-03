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أخبار العالم

وفاة 35 مصابا بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم

الأحد 03/مايو/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل 35 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، قوله إن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 35 شخصا، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 764 شخصا، بعد أن كانت 729 في الإحصائية السابقة.

ويعتبر معدل اليوم ارتفاعا طفيفا لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، إلا أن هذا العدد يشهد استقرارا بشكل عام دون تسجيل قفزات خلال الأيام الـ3 الأخيرة، حيث سجلت في 28 أبريل 67 حالة، وفي 29 أبريل 65، وفي 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37، وفي 2 مايو 34.

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