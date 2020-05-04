بعد إعلان زواجها من أحمد العوضي.. أول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز

هاجم وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد العوضي، بعد دقائق من إعلان زواجهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، "بص هقولك طريق أسهل بكتير من اللي انت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت وحده في كل الأدوار".





وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز "خد ورشه تمثيل واقرأ كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد أنك تتعلم حاجة بدل ما انت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل".





واختتم "صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس، فكر واعمل اللي بقولك عليه".



