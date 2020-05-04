AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إعلان زواجها من أحمد العوضي.. أول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:09 ص
وائل عبد العزيز وياسمين
وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى
Advertisements
أحمد إبراهيم
هاجم وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد العوضي، بعد دقائق من إعلان زواجهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، "بص هقولك طريق أسهل بكتير من اللي انت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت وحده في كل الأدوار".

وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز "خد ورشه تمثيل واقرأ كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد أنك تتعلم حاجة بدل ما انت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل".

واختتم "صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس، فكر واعمل اللي بقولك عليه". 

وأثار أحمد العوضي حالة من الجدل الواسع حاليا بإعلان زواجه مساء اليوم قبل أن تعلن ياسمين عبد العزيز زواجها أيضا وذلك من خلال صفحتيهما على مواقع التواصل. 
بعد إعلان زواجها من أحمد العوضي.. أول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

على الملأ.. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ ياسمين عبد العزيز بعد أزمة شقيقها

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

القصة الكاملة لـ علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. شقيقها فجر الأزمة

تراشق بالألفاظ ووصلة ردح.. شقيقها: سيرتنا على كل لسان.. وأحمد العوضى يرد: هو انا شفت راجل.. القصة الكاملة لعلاقة حب ياسمين عبد العزيز

الوجه الأخر لـ نجوم الفن..طلاق وتهرب من النفقة..أزمة ياسمين عبد العزيز تفضح شقيقها وخالد عليش وشاكوش فى القائمة

ترشيحاتنا

أول رد فعل من ياسمين عبد العزيز على انتشار خبر زواجها من أحمد العوضي

طائرات عسكرية تركية تهدد مروحية وزير الدفاع اليوناني ورئيس الأركان

بعد إعلان زواجهما رسميا.. القصة الكاملة لعلاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

رئيس اتحاد الكورة يرد على مرتضى منصور بشأن إلغاء الدوري.. فيديو

قصة الحاج صلاح مالك .. استشهد ابناه دفعة واحدة وتوفيت زوجته ليلقاهم برحيله في أيام رمضان

%50 من العمالة وإجازة كل 60 يوما.. الحكومة تحدد ضوابط عودة السياحة في أول يونيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة في أسوان

بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم

بعد إعلان زواجها.. ياسمين عبد العزيز في لقطات رومانسية مع كريم فهمي.. شاهد